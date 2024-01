Il centrosinistra si rimette insieme: "Uniti per riprenderci l’Umbria". Lavoro, sanità e giovani le sfide

di Roberto Borgioni

PERUGIA

C’è una sedia vuota su un lato del palco del ’110 Caffè’ di Perugia. Quasi un simbolo, perché su quella sedia il ’campo largo’ di centrosinistra spera di far accomodare presto qualche altro compagno di viaggio. Ieri è uscito allo scoperto "Un Patto Avanti", il nuovo progetto di coalizione che mira a correre compatto verso il voto per comunali, europee e regionali. In campo Pd, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Psi, Civici e Demos. Con un obiettivo comune: contrastare e battere la destra, spodestandola dal governo della Regione ma anche di Perugia. E l’ambizione di essere "modello e laboratorio nazionale per la coalizione di centrosinistra".

Il concetto emerso, e sottolineato da tutti, è chiaro: divisi si perde, uniti nel ’campo largo’ si può e si deve vincere. Lo ha riassunto in poche parole il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori: "Non siamo qua per correre i 100 metri e rimanere senza fiato, siamo qua per correre una lunga maratona politica elettorale che parte dalle amministrative, arriva alle europee per finire poi con le regionali, con l’obiettivo di combattere questa destra che tanto male ha fatto all’Umbria. Siamo aperti ad accogliere tutte le persone che vogliono combattere su proposte e ideali condivisi. Al centro c’è l’idea di avere volti nuovi, idee nuove ed energie nuove e una proposta unitaria per riuscire ad essere credibili verso gli elettori". All’incontro c’erano il deputato del Pd Marco Sarracino e il presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico. Al tavolo la deputata di Verdi Sinistra Elisabetta Piccolotti, il coordinatore regionale dei 5 Stelle Thomas De Luca, il segretario regionale del Psi Federico Novelli e il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, in rappresentanza dei Civici umbri. Temi forti dell’alleanza il diritto alla salute, la lotta alle disuguaglianze, la dignità del lavoro e un nuovo modello di sviluppo per l’Umbria. E poi le opportunità da dare ai giovani "che oggi scappano perché non c’è lavoro di qualità", la sfida sulle liste d’attesa "perché curarsi non può essere un lusso", la battaglia "contro ogni forma di sfruttamento". Temi su cui confrontarsi e unirsi, come ha spiegato bene Novelli: "Un anno fa alle politiche eravamo su posizioni diverse e abbiamo consegnato il paese alla destra. Oggi abbiamo ritrovato il confronto, fatto tesoro degli errori commessi e siamo di nuovo seduti vicino". Ora bisogna scegliere i candidati, il tempo comincia a stringere.