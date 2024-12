"Il centrosinistra proponga alternative altrettanto efficaci"

"E’ impossibile non riconoscere che il Nodo di Perugia sia un’infrastruttura fondamentale, non solo per i cittadini di Perugia e per i lavoratori pendolari di tutta l’Umbria, ma anche per tutti gli studenti che ogni giorno si spostano per raggiungere l’Università". E’ quanto afferma Azione Universitaria secondo cui "è impossibile non riconoscere che il nodo di Perugia, insieme al raddoppio delle rampe d’ingresso con il mantenimento dei due svincoli di Ponte San Giovanni di via Manzoni e quello di via Adriatica, sia la migliore soluzione per risolvere la congestione del traffico. Fino a poco tempo fa avevamo l’Umbria dei Sì, l’Umbria che cresceva e pensava alle esigenze di tutti, che portava a termine progetti ed infrastrutture. Ora, in commissione urbanistica del comune di Perugia, si vota contro la realizzazione del Nodo, sul quale c’è già l’ok da parte di Anas, solo per motivi ideologici. Se la maggioranza si oppone al Nodo, che proponga soluzioni alternative altrettanto efficaci".