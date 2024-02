Il centrosinistra naviga a vista. Appello del Pd: "Andiamo uniti"

Il tavolo del centrosinistra allargato stenta a costruire un percorso condiviso, in termini di programma e candidature, con il quale affrontare le amministrative di giugno. In questo contesto il segretario del Pd Massimiliano Grilli (nella foto) e la sua segreteria hanno chiesto a “tutte le forze politiche del centro sinistra di dare un contributo di unione per realizzare un progetto serio e solido per il bene della città di Gubbio. Sarà, quindi, "premura del segretario e della sua delegazione – si legge nel documento diffuso – di convocare tutte le forze di centro sinistra che possano essere incisive su una visione di città che guarda al futuro. Non si può pensare di affrontare queste amministrative se non si sta insieme veramente". In presenza di questi presupposti "noi ci saremo e ci lavoreremo fin da subito" per "individuare una soluzione unitaria".

La situazione del centrosinistra eugubino sembra davvero delicata. Al momento per la candidatura a sindaco si fa il nome della vicesindaco Alessia Tasso, oltre a quello di Leonardo Nafissi messo disposizione da “Città Futura” ma soltanto per riavviare discussione e confronto. Nel centrodestra, invece, anche "Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, raccogliendo con entusiasmo l’appello lanciato dal comitato Gubbio Civica", condividono e appoggiano "convintamente la candidatura a sindaco di Vittorio Fiorucci". Annunciano di essere al lavoro "per mettere a disposizione di Vittorio Fiorucci le proprie esperienze e individuare la squadra migliore, in termini di competenze e capacità, per affiancarlo in questo percorso. Solo attraverso l’impegno comune animato dall’amore per Gubbio, riusciremo nell’obiettivo di risollevare una città abbandonata a sé stessa, a causa dell’immobilismo e degli errori della sinistra". Intanto stanno lavorando sodo l’onorevole Rocco Girlanda, candidato da Rinascimento Eugubino, ed Angelo Baldinelli che corre sotto da sindaco sotto la bandiera da Alleanza Popolare.