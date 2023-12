Il centrosinistra attacca la Giunta ma la coalizione resta in sospeso Coalizione di centrosinistra in formazione a Perugia per sfidare la candidata del centrodestra. Partecipano Pd, Idee Persone Perugia, 5Stelle, Sinistra Italiana e altri. Obiettivo: allargare la coalizione a "Pensa Perugia" e Progetto Perugia.