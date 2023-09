Il centrosinistra “affila“ le armi "Presto il candidato-sindaco"

Si è riunita per la seconda volta, la coalizione dei progressisti del centrosinistra. Nella discussione tre sono stati i temi centrali: l’impostazione politica che deve assumere la coalizione, la partecipazione e progetto del Brt. "Intanto la coalizione si è confermata fortemente unitaria, collaborativa e progressista. Saranno rappresentate diverse liste e non mancheranno quelle di sinistra – ha fatto sapere Giuseppe Mattioli de La Sinistra per Perugia –. Non siamo come quelli che ci governano attualmente, siamo diversi, e vogliamo presentare un progetto per la città innovativo e progressista che interpreti le nuove esigenze della cittadinanza e dare risposte che la destra in questi anni di governo non ha mai dato o in maniera insufficiente. In tempi molto brevi, inoltre – conclude Mattioli –, si andrà alla individuazione del candidato sindaco che possa interpretare al meglio lo spirito progressista, politico e sociale della coalizione".