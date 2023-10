Il Centrodestra si ricompatta . Tutti convergono su Scoccia

PERUGIA

Nel Centrodestra i giochi sembrano fatti: la coalizione si sarebbe ricompattata nelle ultime ore ed è ormai appurato che il candidato a sindaco sarà Margherita Scoccia, assessore comunale all’Urbanistica e rappresentante di Fratelli d’Italia, il partito che – per dirla con l’ex segretario Franco Zaffini – sta dando le carte all’interno del centrodestra perugino. Le tensioni proprio tra FdI e la lista Progetto Perugia si sarebbero stemperate e anche se l’accordo andrà formalizzato, sembra ormai appurato che quella guidata da Scoccia sarà una coalizione a trazione ‘meloniana’ ma con i civici che avranno un ruolo predominante. A tirare le fila di tutto in questi giorni sono Marco Squarta ed Emanuele Prisco (segretario regionale di FdI): loro si sarebbero adoperati per ricucire le tensioni delle settimane scorse e a meno di ribaltoni clamorosi i giochi sembrano fatti. Con i ‘Fratelli’ ci saranno dunque Forza Italia, la Lega, Perugia Civica (‘capitanata’ da Nilo Arcudi), Progetto Perugia (Edi Cicchi & Co.) e Umbria Civitas, il movimento che in Regione ha come riferimento l’assessore Paola Agabiti e che ha due consiglieri attualmente nel capoluogo (ma non è detto che una cambi casacca). E così, fatti due conti, Fratelli d’Italia ha capito che lasciare per strada una forza civica come Progetto Perugia avrebbe indebolito il centrodestra: difficile credere che tornerà su quel 15% del 2019 (mancherà il nome di Romizi nel simbolo probabilmente), ma certo in doppia cifra potrebbe arrivarci. E l’obiettivo di FdI e della coalizione è evitare il ballottaggio: eleggere Scoccia sindaco al primo turno.

L’ultimo dato disponibile è settembre 2002, le politiche: FdI ha preso il 28,2% delle preferenze, Lega e FI 5,8 ciascuno. Una base ‘solida’, anche se le amministrative sono sempre una partita a sé. Ma attenzione perché a giugno si vota anche per le Europee e si mormora che se la Lega facesse flop in Umbria, Fratelli d’Italia sarebbe pronta a chiedere ‘la testa’ della governatrice Donatella Tesei in vista delle Regionali di ottobre. L’altro candidato certo è il bandecchiano Davide Baiocco, rappresentante di Alternativa popolare. Azione ha messo sul tavolo il coordinatore regionale, Giacomo Leonelli, che cerca di costruire una coalizione al Centro: difficile convinca il Pd, con Andrea Fora (consigliere regionale civico) che essendo fondatore di Civici X, ma pure consigliere regionale di Italia Viva, ha i piedi in due staffe.

