Il centrodestra a Cesaro: dimettiti

"Consigliere Michele Cesaro (foto), in considerazione dei comportamenti assunti durante questa consiliatura nei confronti della maggioranza, della Giunta e del sindaco, manifestati a più riprese tramite attacchi diretti e indiretti, chiediamo le sue dimissioni immediate dalla presidenza della Quarta commissione consiliare". Inizia così la dura lettera dei cinque capigruppo di centrodestra (Giacomo Cagnoli, FI; Lorenzo Mattioni, Lega; Michele Nannarone, Fdi, Francesco Vignaroli, Progetto Perugia; Francesca Renda, Tesei presidente) a Cesaro (consigliere di FI): "Gli attacchi agli assessori – scrivono , la rinuncia alle deleghe che le ha conferito il sindaco, le ripetute assenze al momento del voto di atti fondamentali (come la mancata votazione del Bilancio di previsione), hanno destato in tutti noi profonda sorpresa e alla luce dei recenti comportamenti, la certezza che il suo operato politico non sia più in linea con quello del sindaco. Lei quindi non è più rappresentativo di questa maggioranza". Alla base della richiesta anche il caso dell’Albo d’Oro.