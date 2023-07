Il centro vince la sfida del decoro Ecco i bagni pubblici anti-vandali

La notizia era attesa a dir poco da anni, va a colmare un disagio segnalato a più livelli sia dai cittadini che dalle forze politiche e riguarda l’assenza dei bagni pubblici nel centro storico. Ora il Comune "metterà a disposizione alcuni nuovi servizi igienici nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di Palazzo Bufalini e di realizzazione della variante del Cassero". Lo ha chiarito in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti, rispondendo all’interrogazione della consigliera Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione), che chiedeva di "risolvere la grave problematica non più rimandabile".

Il disagio si acuisce col periodo estivo e la maggiore presenza di turisti: "L’assenza di servizi igienici decorosi, anche a pagamento, presenti ormai ovunque, rappresenta una grande nota di demerito per la nostra città", aveva segnalato la rappresentante della minoranza che rimarcava l’urgenza di una soluzione "tenendo conto che non si può sempre fare affidamento sulla cortesia dei gestori dei bar che concedono l’utilizzo dei propri servizi igienici". Nel riconoscere la pertinenza della questione, l’assessore Carletti nel suo intervento in consiglio ha sottolineato che "il Comune sta mettendo in campo numerose opere pubbliche per il miglioramento del decoro e della fruibilità del centro storico", facendo riferimento in particolare all’investimento finanziato dal Pnrr per la ristrutturazione del loggiato Gildoni e della cupola di copertura di Palazzo Bufalini, -finanziato dal GAL Alta Umbria - e al progetto della Variante del Cassero nell’ambito di Agenda Urbana.

Le opere di riqualificazione di Palazzo Bufalini comprendono "la ristrutturazione dei servizi igienici pubblici ospitati nel seminterrato del loggiato Gildoni, che saranno dotati di un sistema di videosorveglianza e di ingresso a gettone, elementi che dovrebbero scoraggiare la frequentazione di malintenzionati e vandali". In pratica col progetto l’area del loggiato Gildoni (più volte oggetto di atti di vandalismo) sarà attrezzata con un sistema di videosorveglianza che permetterà, "come già avvenuto altrove, di arginare i possibili episodi che si sono succeduti negli anni". Carletti ha evidenziato che "i lavori comporteranno anche la riapertura dell’ascensore nella piazzetta Bufalini, che conduce al bagno per portatori di handicap nella zona interrata del palazzo". Altre garanzie per nuovi servizi ‘igienici’ vengono anche dall’intervento della Variante del Cassero dato che ci sarà l’installazione al parcheggio Ferri di bagni automatici a gettone.