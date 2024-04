Il Centro Nuoto Bastia sull’onda del successo

BASTIA UMBRA – Ottimi risultati per gli atleti bastioli alla sei giorni dei "Criteria" nazionali giovanili svoltisi allo stadio del nuoto di Riccione che ha ospitato i talenti emergenti del nuoto italiano. Il Centro Nuoto Bastia si è presentato con 10 atleti qualificati come mai nessuna altra società umbra. A fronte di un livello generale che si è alzato esponenzialmente, i ragazzi guidati dai tecnici Matteo Bolletta e Andrea Centra hanno risposto con prestazioni di rilievo, in linea con il rinnovato standard competitivo. In particolare si è contraddistinta Elena Ranocchia, protagonista dei campionati e capace di portare a casa due prestigiose medaglie d’argento nei 200 e nei 400 misti realizzando due nuovi record regionali. Grazie al suo eclettismo e alla sua versatilità, Elena è riuscita a piazzarsi in top ten anche nei 100 rana, in cui si è piazzata quinta, e negli 800 stile libero, in cui ha agguantato la sesta posizione. Top ten raggiunta anche da Anastasia Corolco e Giacomo Mariani. La Corolco ha avuto un vero exploit sia nei 200 sia nei 400 misti conclusi, rispettivamente, in settima e sesta posizione, entrambe personal best. Il mezzofondista Mariani, invece, ha centrato la nona posizione sia negli 800 che nei 1500 stile libero, con due ottimi crono dimostrando una costanza invidiabile. Grandi risultati e soprattutto grandi esperienze positive anche per gli altri atleti: Francesco Ercolani, Pietro Palmerini, Dimitrii Postoronca e Luca Gervasi, matricole ai campionati italiani, si sono fatti valere con ottime prestazioni, mettendo il primo "tassello del mosaico" per il futuro. Sara Gentili, Gioele Perrone e Diego Sepioni hanno fatto un ulteriore step di crescita per i prossimi appuntamenti in vasca lunga.