Il centro di Todi è un palcoscenico. Tra fiori, danza, artigianato e ’slow’

TODI – Prove d’estate con un fine settimana ricco di iniziative, tanto da richiedere, da oggi a domenica 19 maggio, una specifica ordinanza per regolamentare la circolazione e l’estensione degli orari fino alle 1.00 di notte delle due linee di bus gratuite a servizio del centro storico. Da oggi a domenica la piazza del Popolo sarà invasa dagli stand di ’TodiFiorita’, con espositori anche in Piazza Umberto I, davanti alla scalinata di San Fortunato. Giunta alla sua quindicesima edizione, la mostra mercato nazionale di florovivaismo specializzato vede in programma anche una serie di incontri, seminari e visite guidate al patrimonio storico-culturale cittadino. Negli stessi giorni il Teatro Comunale ospiterà la sesta edizione dell’Italian Dance Award, concorso nazionale dedicato ai giovani talenti della danza, con la partecipazione di 60 scuole di danza da tutta Italia. Sempre domani, per l’intera giornata, sera compresa, i Giardini Oberdan ospiteranno una nuova edizione di ’FieraMente’, il mercatino di artigianato locale, con una trentina di espositori, che saranno presenza abituale ogni terzo sabato del mese. Domenica invece si aggiungerà un altro appuntamento mensile ormai fisso, quello con i produttori agricoli del Mercato Slow Food, che vede la Condotta umbra protagonista anche di degustazioni guidate in un’ottica di educazione alimentare verso prodotti "buoni, giusti e puliti". In assaggio e vendita per l’intera giornata, negli spazi della Sala Vetrata, formaggi, salumi, prodotti da forno, confetture, olio, vino, zafferano e molto altro, con uno speciale spazio stavolta alla nuova produzione di mieli.