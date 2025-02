Il censimento degli over 65. La presentazione dei dati

FOSSATO DI VICO - I dati del 7° censimento degli over 65 residenti nell’Eugubino-gualdese, comprendente i comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica, vengono presentati venerdì 14, alle 17.30, al circolo Acli di Osteria del Gatto. La ricerca, realizzata dallo staff del circolo Acli “Ora et Labora“, guidato dal presidente Francesco Pascucci (nella foto) consente di conoscere l’evoluzione demografica del territorio degli 8 Comuni e fornisce informazioni interessanti sulla situazione relativa al mondo degli anziani. Questi i criteri di base seguiti nel lavoro: l’analisi della presenza degli anziani residenti; la distribuzione in tre fasce degli anziani con scansioni definite come “giovani anziani“ (fra i 65 e i 74 anni), “anziani“ (fra i 75 e gli 89 anni) e “grandi anziani“ (dai 90 anni in su); l’analisi familiare degli over 65 che vivono soli anagraficamente e la loro presenza nelle strutture protette. Il programma: l’incontro si aprirà con la lettura e il commento dei dati curati dal giornalista William Stacchiotti; riflessione sul tema: “Un Paese sempre più vecchio. Impoverimento e disuguaglianze della popolazione anziana in Italia“, di Donatella Lanari, professoressa associata di demografia del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia; moderatore Valter Rondolini, presidente provinciale della Federazione anziani e pensionati (Fap) delle Acli.

Alberto Cecconi