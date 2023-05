Il Cda del Teatro Stabile scende da sei a cinque componenti

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità le modifiche allo statuto della Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria. La Fondazione – come spiegato dall’assessore al bilancio Cristina Bertinelli (foto) - ha segnalato la necessità di adeguare gli articoli 10 e 12 dello statuto vigente alle prescrizioni di une legge che risale al 2010 in base al quale il numero dei componenti degli organi di amministrazione degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato sia non superiore a cinque (in base allo statuto vigente il numero dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione era pari a sei). La modifica dell’articolo 10 approvata ieri in Aula prevede quindi di stabilire al punto A di nominare i cinque componenti (prima erano sei dal 2021) del Consiglio di amministrazione, di cui 4 (prima erano 5) su designazione congiunta degli enti fondatori e assimilati ed uno su designazione della Regione.