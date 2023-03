Il caso-Nodino "Esplosivo per la galleria E doppi vetri nelle scuole contro il rumore"

Ieri sera nuova assemblea dei comitati contro la realizzazione del Nodino di Perugia. E tre sono gli elementi emersi dall’analisi del progetto definitivo. "In particolare, l’impatto del cantiere sulla viabilità delle vie principali del paese è un problema molto serio – è stato detto –, A scuola ad esempio, il progetto indica la necessità di dover sostituire gli infissi del terzo piano per proteggere l’attività didattica dal rumore del traffico giornaliero. Il progetto prevede ancora, nonostante quanto affermato da Melasecche, la costruzione di una galleria artificiale con lo sbancamento della collina del paese, una zona che è stata designata come Zona Speciale di Conservazione protetta a livello europeo. Addirittura il tratto della galleria naturale verrà realizzato attraverso il brillamento di cariche esplosive ogni 3 6 ore. Per quanto riguarda il territorio della piana del Tevere – è stato aggiunto – , che comprende Ferriera e Miralduolo (Comune di Torgiano), Balanzano, Sant’Andrea d’Agliano e Madonna del Piano (Comune di Perugia), con attività economiche legate anche alla green economy (aziende agricole, agrituristiche e vivaistiche) che vengono a cessare o ad essere fortemente compromesse, si constata un consumo abnorme di suolo agricolo di pregio e l’alterazione di un paesaggio identitario come quello appunto legato al fiume Tevere. Infine un altro aspetto, a nostro parere inconcepibile, è che “la bretella che magicamente dovrebbe risolvere tutte le problematiche del traffico in entrata su Perugia” nello svincolo di Madonna del Piano non prevede la predisposizione per l’Ospedale, né la possibilità di ritornare verso Perugia, Balanzano o Ponte San Giovanni. È proprio così, provenendo da Collestrada si potrà andare solo verso Roma".