Il caso dei segnali turistici: "La solita propaganda. Perugia è impreparata"

"Non essendoci informazioni ed indicazioni concrete né sul quando né sul come la nuova segnaletica stradale turistica verrà attuata, non possiamo fare altro che prendere atto che le parole dell’assessore al turismo Gabriele Giottoli sono il solito proclama elettorale, dato che, guarda caso, vengono annunciati a poco più di un mese dalle elezioni, facendoci credere di essere in dirittura d’arrivo". La critica arriva da Maria Elisa Giulietti, del laboratorio Civico-Pensa Perugia e che a giugno si schiererà al fianco di Vittoria Ferdinandi, candidata sindaco del centrosinistra. Un rilievo che in questi cinque anni ha più volte sollevato anche il nostro giornale, mostrando la confusione dei cartelli turistici che si è accumulata nei decenni. E in effetti l’iniziativa di Giottoli, assomiglia tanto a quella che proprio cinque anni fa, alla vigilia del voto, fece l’allora assessore Michele Fioroni, scoprendo una nuova tabella in piazza Matteotti e annunciando che presto sarebbe arrivata la nuova segnaletica turistica. Progetto (e risorse) andate in fumo naturalmente.

"Assessore Giottoli – chiede ancora Giulietti – quando questi progetti saranno effettivamente restituiti alla città? Riusciremo ad averli per l’estate che ormai è alle porte o faremo la fine della Pasqua e del Natale scorsi e perderemo ancora una volta l’ennesima occasione di presentarsi all’altezza della nostra bellezza?". Giulietti rileva inoltre le incertezze sul prossimo spostamento dell’ufficio di informazioni turistiche (Iat) dalla Biblioteca degli Arconi alla Ex Borsa Merci. "Non più tardi di qualche giorno fa – continua – si faceva grande sfoggio dei dati riguardanti il turismo in città, ma in che modo accogliamo queste persone se mancano i servizi turistici di base? Perugia al momento è una città impreparata ai flussi turistici che con il proprio patrimonio materiale ed immateriale richiama perchè non offre dei servizi adeguati e all’altezza del proprio potenziale. Lo Iat infatti è stato sconsideratamente posto in un luogo inadatto per location e fruibilità: al momento si trova ancora alla Biblioteca degli Arconi del Pincetto, in un posto che francamente stupisce per essere stato solo preso in considerazione". Stesse identiche critiche mosse a Giottoli da Antonio Donato, coordinatore M5S di Perugia.

