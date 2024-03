Il caso degli antennoni . S. Egidio, impianto bocciato . L’assessore: "Chiesto rinvio"

In attesa di conoscere l’esito della vicenda dell’antennone di Montelaguardia-Montebagnolo, la Giunta ha bocciato una nuova installazione per la telefonia mobile 5G a Sant’Egidio. L’ufficio Manutenzioni e Protezione Civile del Comune ha espresso parere negativo poiché dall’esame degli elaborati progettuali "è emersa l’interferenza dell’infrastruttura per le telecomunicazioni con l’area cimiteriale dove è previsto sia l’ampliamento del cimitero sia il conseguente adeguamento degli spazi di pertinenza (parcheggi e viabilità)". Inoltre non c’è ancora il parere dell’Enac, dato che in quell’area c’è l’aeroporto San Francesco, pare che richieda molti approfondimenti: e il mancato nulla-osta di Enac equivale di fatto ad uno. Inoltre è pervenuta una comunicazione contenente alcune osservazioni da parte di un gruppo di cittadini di Sant’Egidio, sugli effetti sulla salute e sull’ecosistema; sulle possibili interferenze con lo spazio di navigazione aerea; sul degrado paesaggistico, la presenza di altri siti inquinati in zona e la svalutazione degli immobili circostanti. Per questo la Conferenza dei Servizi ha espresso parere negativo. A quanto pare comunque sono una decina le richieste arrivate al Comune per questi antennoni, una grana che il Comune avrebbe voluto evitare tre mesi prima del voto...

E non a caso l’assessore allo sviluppo economico e alla partecipazione del Comune di Perugia, Gabriele Giottoli, ieri ha deciso di intervenire per alcuni chiarimenti. "In merito all’installazione di antenne 5G sul territorio – spiega - l’Amministrazione comunale ha già avviato degli incontri con i cittadini e contestualmente aperto un dialogo anche con le aziende installatrici. Viste le diverse richieste pervenute di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, abbiamo già avviato un’interlocuzione con gli operatori richiedenti che, non avendo più obblighi legali relativamente alla presentazione del ‘piano-antenne’ preventivo, procedono singolarmente per ogni specifica richiesta. Inoltre, la società che si occupa delle installazioni, accogliendo la disponibilità a valutare nel territorio possibili suggerimenti da parte dei cittadini, si è resa disponibile a dialogare con l’amministrazione con lo scopo di rinviare l’istallazione delle infrastrutture stesse". M.N.