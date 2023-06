Il caso-Bandecchi in Consiglio

TERNI – Domani si riunirà per la prima volta il nuovo Consiglio comunale e all’ordine del giorno c’è anche la convalida degli eletti, in cui s’inserisce la presunta incompatibilità, come tale segnalata dalla segreteria comunale, del sindaco Stefano Bandecchi in quanto presidente della Ternana e protagonista della convenzione con Palazzo Spada, valida fino al 2024, che legittima la società rossoverde all’uso dello stadio "Libero Liberati". Il vicesindaco Riccardo Corridore non è entrato in dettagli tecnici "per rispetto del Consiglio comunale" ma si è detto convinto dell’insussistenza dell’incompatibilità. Il Consiglio comunale, almeno la maggioranza (il gruppo Alternativa Popolare che riunisce le liste che hanno sostenuto il sindaco Bandecchi può contare su 20 consiglieri su 32), dovrebbe quindi pronunciarsi per la compatibilità del sindaco, esponendosi a eventuali ricorsi. delle opposizioni o di singoli cittadini.