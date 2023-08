Il carrello diventa “d’oro“ In due anni alimentari aumentati del 22,5%

In due anni l’aumento medio del costo dei prodotti alimentari sul territorio è del 22,5%, quanto basta a rendere la spesa quotidiana un fardello per le famiglie. E il prezzo di alcuni alimenti ad alto consumo, come riso, olio d’oliva e latte, continua a salire verticosamente. Emerge dall’analisi mensile dei prezzi effettuata dai servizi statistici comunali, che hanno diffuso il bollettino di luglio 2023. "La variazione tendenziale su base annua si attesta a +6,4% – fa sapere Palazzo Spada –. Sempre ben più alta l’inflazione calcolata per i prodotti alimentari: +11,1%. Allargando l’arco temporale e spostandolo a due anni, l’incremento medio dei prezzi dei prodotti alimentari salirebbe a +22,5%. A luglio, la frutta e la verdura costano di meno, continua ad aumentare invece il prezzo di latte e formaggi, riso, olio d’oliva e uova. Aumenti contenuti invece per la ristorazione locale. Più care le assicurazioni sui mezzi di trasporto". Insomma a luglio inflazione cittadina tocca l’’11,1% per i prodotti alimentari. Il cui costo è aumentato mediamente di circa un quarto in due anni. "Nel dettaglio a luglio – si legge nel bollettino – in media tra grande distribuzione, mercati e negozi tradizionali sono risultati più cari diversi prodotti alimentari lavorati. In particolare le uova che sono aumentate del 2,7% a luglio ma del 9,7% in un anno; il riso ancora in aumento: rispetto ad un anno fa costa il 25,2% in più; l’olio di oliva fa registrare un + 6,5% in un mese e +34,1% in un anno. Anche a luglio si sono rilevati aumenti per latte e formaggi (latte +22,6% rispetto a luglio 2022)".