Il Carnevale dei bambini. Doppio evento promosso dal Comune

NARNI - Anche a Narni torna il carnevale dei bambini. L’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni cittadine, ha organizzato due eventi il primo il 27 febbraio ed il secondo il 4 marzo rivolti a bambini e alle famiglie. Oltre al consueto progetto "Carnevale Narnese" che ha visto impegnati gli studenti e le studentesse delle scuole primarie del territorio "disegnando" il manifesto del carnevale, nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, al Pala Avis di Narni Scalo, a partire dalle 15 è previsto il raduno delle maschere per giocare e divertirsi. Durante l’evento oltre a raduno delle maschere, giochi, balli e musica di dj locali, sarà allestito uno spazio truccabimbi e ci sarà zucchero filato per tutti. Martedì 4 marzo (martedì grasso), sempre alle 15, la festa si sposta in Piazza dei Priori con Il dj Mauro Pacelli. Nel corso del pomeriggio avrà luogo la premiazione del concorso per il miglior manifesto del Carnevale Narnese.