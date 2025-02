"Il cantiere è fermo". Sulla “Alighieri“ il sindaco fa appello al prefetto

Il cantiere fermo alla scuola Dante Alighieri dopo la sua completa demolizione non era passato inosservato ai più. I lavori sono quelli del Pnrr per la completa ricostruzione della scuola, un progetto da 12 milioni di euro sul quale ora pesano le inadempienze della ditta d’appalto. Il sindaco Luca Secondi ieri ha fatto chiarezza a margine del confronto con il prefetto Armando Gradone al quale ha chiesto di intercedere per sbloccare la situazione ferma al Ministero. Proprio il Ministero infatti aveva selezionato - attraverso Invitalia - sia il progetto del nuovo istituto sia l’impresa appaltatrice dei lavori. "A fronte della segnalazione delle inadempienze dell’azienda affidataria delle opere da parte del dicastero competente non siamo riusciti ad avere finora le risposte necessarie", aggiunge Luca Secondi. In Prefettura si è riunita lunedì la cabina di regia con i comuni del territorio di Perugia sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal Pnrr cui ha preso parte lo stesso Secondi, rappresentando le criticità. "Ringraziamo il dottor Gradone per aver preso l’impegno di aiutarci ad aprire un canale di dialogo con il Ministero dell'Istruzione", chiude il sindaco. Nelle scorse ore sul caso erano intervenuti i consiglieri Riccardo Leveque ed Elda Rossi (Fdi), Tommaso Campagni (Fi) e Valerio Mancini (Lega) che avevano presentato un’interrogazione sullo stallo dei lavori partiti il 29 marzo del 2024.

"Sono stati emessi 20 ordini di servizio dalla direzione lavori del cantiere, alla maggior parte dei quali l’impresa titolare delle opere non ha ottemperato" tanto che il Comune il 12 dicembre ha inviato una diffida formale alla stessa ditta appaltatrice, ma nessuna risposta è stata ottenuta. "Siamo fiduciosi che la cabina di regia attivata dal prefetto possa dare un prezioso contributo alla risoluzione delle molte questioni complesse purtroppo in campo in questa importantissima partita del Pnrr", dice ancora Luca Secondi.