Il canoista tifernate Edoardo Collesi porta all’Italia un grande argento

CITTA’ DI CASTELLO - Non ha deluso le aspettative il canoista tifernate Edoardo Collesi che in occasione dei Campionati del Mondo Junior e Under 23, lo scorso fine settimana a Roudnice Nad Labem, nella Repubblica Ceca, ha onorato la casacca della Nazionale portando a casa, con la squadra, uno strepitoso argento. Solo 50 centesimi di secondo hanno distanziato il team azzurro dallo Slovenia che si è aggiudicata l’oro, dietro di loro la Germania. Per lui anche un ottimo 13mo posto individuale. Gioia incontenibile nel Club tifernate dove Edoardo si allena, club che torna sul tetto del mondo dopo ben sei anni e che lo ha accolto trionfalmente al suo rientro in città. "In questi giorni ho avuto l’onore di rappresentare non solo la mia città ma l’intera nazione ai Campionati del Mondo in Repubblica Ceca, riportando a casa una bellissima medaglia d’argento nella gara a squadre sprint di sabato assieme ai miei compagni, Lorenzo Corti e Matteo Bottini" ha detto Collesi. "Un’esperienza bellissima che mi ha fatto crescere molto, soprattutto ripensando a tutte le fatiche, le delusioni e gli infortuni … Ora posso dire di essere soddisfatto di tutto il percorso fatto in questi cinque anni di canoa". "Il successo di Edoardo parte da lontano", ha detto l’allenatore del ragazzo Massimo Spelli: "Nonostante l’infortunio importante ad una spalla non ha mollato".