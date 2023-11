Il candidato Spagnoli:: "Orvieto può diventare la città più sicura di tutta l’Umbria"

Trasformare Orvieto nella città più sicura dell’Italia centrale. E’ perfettamente in linea con la sua vita e carriera precedente da comandante della polizia stradale uno dei obiettivi principali del programma elettorale di Stefano Spagnoli, candidato sindaco civico, ma che strizza l’occhio a destra. "Si può fare molto per aumentare il livello di sicurezza nella nostra città e io ho un sogno nel cassetto, rendere Orvieto la città più sicura dell’Umbria e non solo dell’Umbria. La nostra città ha una connotazione geografica strategica che può favorire il controllo del territorio, se opportunamente sfruttata. Diventerebbe senza dubbio molto più attrattiva per potenziali residenti e per i turisti". Secondo Spagnoli la città ha gravi lacune: "Il parcheggio della stazione, ad esempio, ha un’illuminazione assente e senza un controllo capillare di telecamere. E questa situazione si ripete anche nei parcheggi presenti sulla rupe. Per non parlare, poi, dei furti nelle abitazioni e dei danneggiamenti alla proprietà privata, che si sono intensificati nell’ultimo periodo. La sicurezza delle persone, prima di tutto, si realizza con la prevenzione. C’è molto da fare a tutti i livelli" di Spagnoli.