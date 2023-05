Il campionissimo Giacomo Agostini ospite da Ricci Moto

Il 15 volte campione del mondo di motociclismo Giacomo Agostini sabato sarà l’ospite speciale della concessionaria Ricci Moto (sant’Andrea delle Fratte). Appuntamento da non perdere, anche perché ci saranno molte sorprese: come l’estrazione di un casco Agv Replica autografato dal campionissimo tra tutti i clienti che avranno fatto acquisti. Agostini sarà poi intervistato dallo showman Antonio Mezzancella. Infine autografi e foto per tutti e t-shirt del motociclista in vendita nello store della concessionaria.