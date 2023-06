Il "Camper" di Rai 1 scopre Beverly Pepper

TODI – Inizierà da Todi, lunedì 19 giugno, il viaggio in Umbria del "Camper" di Rai1: il programma televisivo, condotto quest’anno da Marcello Masi (nella foto), in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30, dedicherà infatti un’intera settimana al Cuore Verde d’Italia con un viaggio on the road che attraverserà la regione. Cinque le rubriche previste: Luoghi di vacanza, Food, Arte, Borghi e Cammini, per declinare al meglio l’offerta turistica e le caratteristiche dei vari territori. L’itinerario all’insegna dell’arte vedrà protagonista il Parco di Beverly Pepper, venti sculture donate alla città, tutte provenienti dalla sua collezione privata e create con materiali differenti (ferro, acciaio inox, pietra) in diversi periodi artistici (dal 1960 agli anni 2000). "Todi – dice il sindaco Rubggiano – è di nuovo tra i centri scelti per comunicare la bellezza dell’Umbria e la sua incomparabile offerta storico-culturale".