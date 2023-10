Il ’Campanone’ rende omaggio a San Francesco

GUBBIO – Con due significative novità Gubbio ha celebrato la Festa di San Francesco. Per la prima volta è stata solennizzata dal Campanone, la voce che esprime ed interpreta sentimenti e stati d’animo della città. Una “sonata” straordinaria che nella circostanza alla espressione di affetto e devozione, ha voluto aggiungere la delusione ed il rammarico degli eugubini e delle istituzioni per il mancato inserimento della città nel comitato per le celebrazioni dei centenari francescani. Una “sonora”, ma civilissima, forma di protesta. L’altra “prima volta” l’accensione della lampada votiva da parte del sindaco Stirati, durante la cerimonia religiosa officiata dal vescovo Luciano Paolucci Bedini alle 18.30 nella Chiesa di San Francesco, presente il Gonfalone della città. Un gesto che riassume l’impegno di comune, diocesi e comunità francescana locale di operare insieme per valorizzare la “dimensione” francescana di Gubbio.