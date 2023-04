Il Camep porta in piazza oltre 50 auto d’epoca Ecco i nomi dei premiati

Successo per la manifestazione organizzata dal Camep in collaborazione con i Rioni di Perugia 1416. Ad aggiudicarsi la gara è stato il Magnifico Rione di Porta Eburnea davanti a quello di Porta Santa Susanna. Altri premiati: per la prova crono Rossi Maurizio su 112 abarth; come equipaggio femminile Isabella Maggi su X19. Alla sala della Vaccara, i vertici del club (dal presidente Amodeo, al vice Monacchia, a Giulio Billeri e Piero Pianigiani) con l’assessore Clara Pastorelli hanno premiato i vincitori.