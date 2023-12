Il calendario dei volontari. Domani in regalo con La Nazione

Dodici foto per dodici mesi. Dodici ritratti di altrettante realtà ogni giorno impegnate per gli altri, in prima linea sul territorio. Scatti preziosi, per dire grazie all’impegno dei tanti volontari che portano alla ribalta il grande cuore dell’Umbria. E’ il senso del calendario 2024 che La Nazione regalerà ai suoi lettori domani acquistando in edicola il nostro giornale. Le testimonianze sono tante e sono frecce al cuore. "Sono migliaia nella nostra realtà le persone che dedicano la loro vita agli altri - spiega il direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli –. E’ fondamentale non lasciare indietro nessuno. Ogni famiglia, ogni situazione, ogni anziano e ogni giovane che riparte dalla sua crisi è un investimento per il bene comune. Viva il volontariato". Le pagine del calendario – con la copertina firmata da Giancarlo Caligaris – raccontano di uomini e donne che si prendono cura dei disabili, che regalano sorrisi ai bambini in ospedale, di volontari che accolgono genitori e figli senza una casa o trasportano medicinali salvavita che devono arrivare rapidamente a destinazione. E ci sono tante altre testimonianze che parlano al cuore con il linguaggio della speranza. Come quella dell’associazione Giacomo Sintini. E’ nata nella primavera del 2012 da un sentimento di gratitudine e con lo scopo di finanziare progetti di ricerca e sviluppo in ambito onco-ematologico per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e di provvedere all’acquisto di strumenti e macchinari utili alla ricerca e all’assistenza ai pazienti. "Il primo giugno 2011 mi è stato diagnosticato un linfoma maligno al quarto stadio - spiega l’ex pallavolista Sintini -. Avevo 32 anni, ero nel pieno della vita e della mia carriera agonistica. Ho dovuto sottopormi a 7 cicli di chemio-terapia e successivamente all’auto-trapianto di midollo osseo. Se oggi sono vivo lo devo a molti fattori, uno dei quali è la grande capacità dei medici che mi hanno assistito. La medicina sta facendo progressi enormi nella cura di queste malattie grazie alla ricerca. L’ematologia oncologica è in continuo sviluppo e può migliorare ancora. Con Associazione Giacomo Sintini voglio restare in prima linea e non dimenticare ciò che queste persone hanno fatto per me".

Il calendario è realizzato in collaborazione con Speed, la concessionaria per la raccolta pubblicitaria del nostro gruppo editoriale e grazie al sostegno di sponsor che hanno condiviso questo progetto. Eccoli: Casa del contachilometri Snc; Agricola Noè; dott. Aldo Fidenzi; Falegnameria Caponi di Caponi Massimo; Progeco; Airone P.g. S.a.s. di Leonardo Pelli & c.; Perugia Pratiche Sas; Bahia Nova.

Daniele Cervino