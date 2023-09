Il calendario 2024 "Prevenire è meglio" . Dodici dottoresse a sostegno delle donne

È stato presentato il calendario 2024 di “Un’idea per la vita Onlus“. L’associazione, che opera nel territorio regionale da quattro anni, vuole sensibilizzare in merito all’importanza della prevenzione, nella diagnosi delle malattie oncologiche femminili. L’evento si è tenuto nell’Aula magna dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, per cui era presente la direttrice Tiziana D’Acchille insieme alla presidente della Onlus Laura Cartocci che ha illustrato l’iniziativa. Il calendario, alla sua terza edizione, porta la firma del fotografo irlandese Paul Robb, docente all’Accademia di Belle Arti di Perugia e collaboratore di Steve Mc Curry, che ha scelto gli spazi, le aule e i laboratori dell’accademia, come set per lo shooting fotografico. Protagoniste del calendario dodici dottoresse umbre che sostengono l’associazione nelle attività di sensibilizzazione delle donne all’importanza della prevenzione. “Un anno può fare la differenza” è lo slogan del calendario 2024 o, meglio, l’esortazione con la quale le dottoresse invitano le donne a prendersi cura di se stesse. Sono Teresa Tedesco, medicina preventiva; Silvia Caproni, ginecologa; Maria Francesca Currà, oncologa; Girolmina Crigna, pneumologa; Annalisa Calisti, chirurgo vascolare; Cristiana Cociani, terapia del dolore; Maria Giovanna Pasimeni, medico radiologo senologo; Maria Chiara Giraldo, nutrizionista; Beatrice Susta, farmacista; Elena Coletti, psicologa; Laura Porrozzi, chirurgo plastico e Patrizia Rovaglia, fisioterapista. "Il calendario della Onlus – dice Cartocci – è un appuntamento con il quale ogni anno ribadiamo a tutte le donne di ogni età quanto sia importante prevenire, senza rimandare. Con i proventi dell’iniziativa saremo felici di poter dare un aiuto concreto all’Ospedale di Branca".