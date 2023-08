Il caldo non dà tregua Trenta gradi a Castelluccio

L’ondata di caldo inizia a farsi sentire anche in Umbria. E stavolta colpirà anche l’Appennino umbro-marchigiano, con temperature che sarebbero destinate a salire nel corso della settimana, fino a toccare sabato prossimo i 30 gradi a Castelluccio di Norcia. Tutto per colpa dell’orografia dell’Umbria, dove l’aria africana si "mescola" con le correnti provenienti che arrivano da nord e che creano una sorta di effetto-phoen provocato dalla presenza degli appennini nella nostra regione: un effetto compressione provocato dalle nostre montagne che provoca il ‘riscaldamento’ dell’aria al suolo.

E ieri i termometri del Centro funzionale della Protezione civile dell’Umbria hanno registrano 21,8 gradi a Forca Canapine e addirittura 25 gradi sul Monte Cucco. Due vette che stanno attorno ai 1.600 metri di quota. Le rilevazioni di altri centri meteorologici indicano, invece, 26 gradi a Castelluccio e 16 gradi sul Monte Vettore che è la cima più alta dell’Appennino con i suoi 2.476 metri. Ieri in alcuni fondovalle del Perugino si sono sfiorati i 36 gradi, quasi 38 nel Ternano e 35 nell’Alto Tevere. "Il clou del caldo sulla nostra regione – spiega Umbria Meteo – è però atteso tra domani e sabato, probabilmente quindi saliremo ancora di uno o due gradi nei valori massimi. Successivamente e con qualche ritardo rispetto a quanto previsto – continua Umbria Meteo – , è attesa una perturbazione atlantica (forse anche due) ma ancora non è ben chiara ne la traiettoria ne quindi gli effetti sulla nostra regione: per ora possiamo dire che le temperature caleranno almeno fin su valori prossimi alle medie del periodo e che ci saranno dei temporali, ma dove, quanti e di che intensità per ora non è dato saperlo".