Il business sposa il sociale Sintesi Servizi. Apertura anche all’arte e al volontariato

Un luogo che riesce a coniugare il business con l’amore verso il bello e verso il prossimo. Un locale di circa 600 metri quadrati in cui lavoro, solidarietà e arte convivono in un ambiente luminoso e accogliente affacciato su una delle zone commerciali più vissute della città. Sintesi Servizi, agenzia di UnipolSai, ha inaugurato la sede, di via Settevalli, all’interno della quale i soci hanno fortemente desiderato creare uno spazio da dedicare al sociale. Su idea di Fabrizio Rasimelli, co-fondatore e socio di Sintesi Srl, è stata anche realizzata una sala polivalente, intitolata a ‘Mario Antonini’, che le associazioni e le onlus del territorio potranno utilizzare per incontri tematici e convegni. "Questo – ha commentato Rasimelli – è un ulteriore passo avanti verso le associazioni no profit, un’opportunità che offriamo loro per farsi conoscere e per sviluppare la presenza nella provincia di Perugia".

Tra le associazioni che saranno ospitate nella nuova sede di Sintesi Servizi ci sono Libera…mente Donna, che svolge attività di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere, e Avis Perugia il cui ruolo è fondamentale nella promozione del dono e nella raccolta del sangue. "Questo spazio – commenta il sindaco Andrea Romizi, presenti tra gli altri l’assessore Leonardo Varasano – accoglierà tanti nostri concittadini per evenienze diverse ed è bello che dei professionisti abbiano avuto l’idea di poter ospitare in questi luoghi associazioni e realtà che, in maniera diversa, sono al servizio della nostra comunità. Per noi è stato un piacere essere qui e testimoniare la stima e l’apprezzamento da parte della città".

Silvia Angelici