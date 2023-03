Il "buco" delle Comunità montane Ci sono otto milioni da coprire "La voragine? Colpa del Trasimeno"

Servono otto milioni di euro (forse anche più) per tappare il "buco" finanziario lasciato dalla Comunità Monti del Trasimeno e Medio Tevere. E il punto adesso è uno: chi tirerà fuori quei soldi? I principali indiziati sono i Comuni che facevano parte di quella Comunità, ma la partita è tutta da giocare. Mentre la Corte dei Conti continua a spulciare le carte. A cercare di far chiarezza sulla situazione della liquidazione delle 5 Comunità montane dell’Umbria che si trascina ormai da anni, ieri ci hanno provato la presidente della Regione Donatella Tesei, il vice Roberto Morroni insieme al commissario liquidatore Fabrizio Vagnetti.

Da dove si parte? Da numeri: le Comunità dei monti Martani Serani e Subasio, dell’Orvietano Narnese Amerino e Tuderte ed anche della Valnerina, chiudono in pareggio. La prima ha infatti un avanzo di circa 5,5 milioni di euro, quella dell’Alta Umbria di 3,4 la Orvietano Narnese Amerino Tuderte ha un avanzo di circa 2 milioni e quella della Valnerina un disavanzo di 200mila euro. Ma la Comunità montana dei Comuni del Trasimeno presenta una voragine di 19,2 milioni di euro, enorme rispetto al bacino amministrato.

La via di uscita per ripianare i debiti con la modifica nel 2018 alla legge regionale del 2011, è stata quella di introdurre il "fondo patrimoniale vincolato" nel quale confluiscono i beni residui dopo la liquidazione. Facendo quindi somme e sottgrazioni, attingendo a questo fondo, per la Comunità montana Trasimeno-Medio Tevere si stima comunque un disavanzo di circa 8 milioni di euro. La situazione delle Comunità montane è dunque diversificata, con quattro che presentano situazioni positive e una con un deficit molto pesante. "Una asimmetria sul profilo finanziario che è frutto di comportamenti e scelte politiche molto opinabili, con chiare responsabilità" è stato detto. Tantè che la Corte dei Conti ha chiesto cospicua documentazione.

Chi paga? L’idea è quella di "accollare" quegli otto milioni ai Comuni che compongono la Comuntià Montana del Trasimeno, in base ai lavori che la stessa ha effettuato negli anni per conto delle amministrazioni stesse. Certo però, che i sindaci delle altre Comuntà, quelle con i bilancio in positivo, si chiedono come mai debbano essere loro a tirar fuori 11 milioni circa per coprire quasi la metà di quel buco.

"L’11 aprile prossimo – ha reso noto la presidente Tesei – incontreremo i Comuni della Comunità montana del Trasimeno-Medio Tevere, per poi incontrare successivamente anche gli altri Comuni umbri. Andremo avanti con le liquidazioni, auspicando tempi ragionevolmente brevi per la chiusura anche perché questo significherà che i singoli Comuni non dovranno più versare le quote associative, un onere ingiusto e ingiustificato poiché non usufruiscono più di servizi né di benefici dalle Comunità montane".

"Allo stesso tempo – ha concluso - continuiamo nella interlocuzione che ho già intrapresa nei mesi scorsi, insieme al vicepresidente Morroni, con il Governo per trovare possibili soluzioni di supporto". Principali creditori della Comunità montana per circa il 90 per cento sono Cassa Depositi e Prestiti e istituti di credito, per il resto fornitori privati e, parte dolente, l’accantonamento del Tfr degli operai forestali. Una criticità "già emersa al momento della messa in liquidazione, il cui naturale percorso sarebbe stato di chiudere in favore dell’Unione dei Comuni, ma l’Umbria è stata atipica rispetto alle altre Regioni". ha concluso Vagnetti.