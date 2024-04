"Il ’buco’? Da Romizi solo falsità". Attacco dell’opposizione alla Giunta

"Il buco di bilancio? Solo menzogne per farsi campagna elettorale. Il bilancio del Comune è stato sempre certificato da pareri di regolarità tecnica, dal Collegio dei revisori e dalla Corte dei Conti". E’ un attacco durissimo quello che i gruppi di opposizione in Comune hanno rivolto alla Giunta Romizi, che la scorsa settimana aveva annunciato di aver coperto lo sbilancio di 34 milioni del 2014 in 9 anni anziché in 28, producendo un avanzo di bilancio di 5,7 milioni. "Ecco con questi fondi dovrebbero migliorare le strade e abbassare le tasse, altro che farsi propaganda". A dirlo ieri mattina il consigliere del Partito democratico Francesco Zuccherini, e i capigruppo del Movimento Cinque Stelle, Francesca Tizi e quello di Ipp, Fabrizio Croce. "Negli ultimi 9 anni l’amministrazione Romizi altro non è stata che un’amministrazione ordinaria, che si potrebbe paragonare all’amministrazione di un condominio - hanno detto –. Pochissimi sono i servizi che in questi anni sono stati erogati alle persone in difficoltà; le strade della città sono ridotte ai minimi termini e lo stesso vale per i marciapiedi; i parchi cittadini sono per lo più abbandonati a loro stessi.

I musei, in particolare Palazzo della Penna, nell’ultimo anno ha visto ridurre il numero dei visitatori a 1/3, anche a causa di scarsi stanziamenti a favore della cooperativa che li gestiva; in città non abbiamo mezzi di trasporto pubblico efficienti e le frazioni hanno reali problemi di collegamento con il centro storico e il resto dei territori. La tassazione comunale IMU è al massimo e la Tari, a fronte della diminuzione dei servizi di raccolta e spazzamento, aumenta di anno in anno a carico dei cittadini".

Parole durissime insomma dai tre rappresentanti dell’opposizione. "La Giunta si è impegnata ad attualizzare vecchi progetti che le precedenti amministrazioni di centro-sinistra. E poi continua ad annunciare come risultati ottenuti e non come progetti ancora lontani dalla conclusione quelli relativi alla riqualificazione degli spazi storicamente chiusi nel centro storico (Turreno-Pavone-Mercato coperto-ex-carcere), senza che i cittadini – hanno concluso – possano avere un’idea esatta di quando questi spazi verranno restituiti alla piena funzionalità e con quale destinazione".