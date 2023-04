Il brindisi con le ’giovani cantine’ Aperto ’Only Wine Festival’ dedicato ai produttori emergenti

Tra gli stand, affollati sin dal primo pomeriggio di ieri, anche Alessandra Mussolini e Massimo D’Alema, poi oltre 100 titolari di giovani cantine, masterclass, degustazioni, il giardino di palazzo Vitelli a Sant Egidio vestito a festa e tutto il centro storico ‘addobbato’ a tema per celebrare il decennale di ’Only Wine’. E’ stata così ufficialmente aperta da ieri alle 16 col taglio del nastro alla presenza delle autorità l’edizione 2023 di ’Only Wine Festival’ che, col favore di una giornata primaverile e molto calda, ha subito fatto registrare un ottimo afflusso di visitatori.

All’ingresso di palazzo Vitelli si acquista il biglietto, qui viene consegnato un calice con la sacchetta brandizzata e inizia il tour tra i vini. Al taglio del nastro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali, di enti e associazioni che supportano la manifestazione ideata da Andrea Castellani 10 anni fa e che si è fortemente radicata come appuntamento di riferimento per il settore enologico. Il sindaco ha fatto gli onori di casa, poi c’erano il vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani; i sottosegretari Emanuele Prisco e Patrizio Giacomo La Pietra; la presidente della Regione Donatella Tesei; il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai e il direttore interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Davide Bellosi , il presidente dell’Associazione Italiana Sommelier, Sandro Camilli. Ieri stand aperti fino alle ore 19, oggi il programma della due giorni dedicata al vino, in un viaggio ideale che abbraccia tutte le regioni d’Italia, inizia alle ore 12. Oggi in programma degustazioni delle etichette dei produttori di Only Wine, alle 12,30 ancora "Champagne il vino mito nel mondo" degustazione guidata da Gianluca Grimani dell’Associazione Italiana Sommelier con le etichette dei produttori di Champagne di Only Wine.

Alle 14,30 degustazione di Wisky Akashi ’Japanese blended whisky’ con abbinamento di cioccolato ’Guido Gobino’. Alle 16 di oggi un confronto con l’associazione nazionale ’Le donne del vino’ che è la più grande al mondo con oltre 1000 socie, (partecipa Donatella Cinelli Colombini, modera Chiara Giorleo). Stand aperti fino alle ore 18. Domani invece dalle 10 alle 14 la manifestazione è aperta solo a stampa e operatori del settore Horeca per favorire l’incontro tra domanda e l’offerta. Gli incontri avverranno in modalità Speed Wine Date a seconda delle prenotazioni il produttore avrà diversi minuti a disposizione per fare assaggiare i propri prodotti all’operatore del settore che si posizionerà di fronte a lui.