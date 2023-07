Il Bottaccione preistorico Riconoscimento mondiale per le rocce della Gola

Un riconoscimento mondiale da parte della comunità scientifica alla Gola del Bottaccione: è questo il ’Golden Spike’, che verrà posato nel geosito eugubino, ma andiamo per gradi. Un team internazionale di ricerca, specializzato nel continuo aggiornamento della scala cronostratigrafica internazionale, che viene considerata il calendario degli eventi geologici della Terra, dopo aver studiato ed analizzato diversi fattori, come le caratteristiche chimiche e fisiche delle rocce, ha deciso di proporre la Gola del Bottaccione come migliore località al mondo per definire l’espressione fisica del limite tra Santoniano e Campaniano, due tempi geologici della parte superiore del periodo Cretacico.

Tra vari siti geologici di tutto il mondo che hanno portato la propria candidatura, Gubbio e la Gola del Bottaccione sono stati scelti dalla Commissione internazionale di stratigrafia, la cui decisione è stata ufficializzata dall’ Unione Internazionale delle Scienze Geologiche nell’ottobre 2022: il ’Golden Spike’ verrà perciò posto a riconoscimento di uno strato di roccia come riferimento universale datato 83,6 milioni di anni fa. Mercoledì il chiodo d’oro sarà posizionato nel luogo selezionato, ovvero di fronte al ristorante “Osteria del Bottaccione”, con una cerimonia curata dall’International Union of Geological Sciences, dal Comune di Gubbio e dall’International Commission on Stratigraphy.

Saranno presenti il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia, Paola Agabiti, assessore alla cultura e turismo della Regione dell’Umbria, Maurizio Olivero, Rettore dell’Università di Perugia, Giorgio Calcagnini, Rettore dell’Università di Urbino e tanti altri esperti del settore che potranno analizzare la questione più nel dettaglio scientifico.

"L’inserimento da parte dell’Unione Internazionale delle Scienze Geologiche della Gola del Bottaccione nella lista dei primi 100 geo siti mondiali – commenta Stirati – e l’attribuzione del Chiodo d’Oro sono riconoscimenti fondamentali per tutti coloro che nei decenni hanno studiato la geologia e la storia della Gola, e vanno verso una sempre più necessaria valorizzazione di questo importantissimo sito". Dove, va ricordato, sono state trovate tracce indelibili della presenza di dinosauri che ne fanno una delle aree più importanti della preistoria.