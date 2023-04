Il bilancio dell’Università Zero debiti e aumento utili

Zero debiti e un utile di 27 milioni. Il Consiglio d’amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia, ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2022 che conferma la tendenza di un Ateneo in costante crescita. L’utile, fa sapere l’Università, "è stato impiegato nei settori dei servizi agli studenti, delle risorse umane, della ricerca e del patrimonio. Al di là del risultato economico annuale, i documenti di bilancio registrano una situazione molto solida, confermata dal miglioramento significativo di tutti gli indicatori ministeriali (spese per il personale, indebitamento e sostenibilità economico finanziaria). Tale miglioramento – continua l’Ateneo – consentirà di utilizzare al meglio le risorse disponibili nei prossimi anni e di mantenere l’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale nel medio-lungo termine". "I dati – afferma il rettore Maurizio Oliviero (nella foto) – evidenziano come, nonostante la congiuntura generale e grazie all’impegno condiviso di tutta la comunità universitaria, sia stato possibile il raggiungimento di importanti risultati. In particolare, per quanto concerne l’investimento sui “servizi agli studenti” si registra un significativo incremento delle borse di studio per le scuole di specializzazione e per il dottorato di ricerca. Relativamente alle risorse umane, nel 2022 si è registrato un incremento dell’investimento sul personale dedicato alla ricerca e alla didattica di più di 3 milioni di euro. L’anno 2022 ha visto la partenza delle attività di ricerca e sviluppo infrastrutturale connesse all’attuazione delle proposte progettuali di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale complementare al Pnrr (pnc) alle quali l’Ateneo ha partecipato e che sono state ammesse a finanziamento".