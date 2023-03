Il bilancio dell’aeroporto Vinta la sfida con Ancona Ma l’inverno non "decolla"

L’aeroporto cresce sì, ma principalmente per motivi turistici. Dei 150mila passeggeri in più registrati rispetto al 2019, ben 109 mila si sono avuti da luglio a ottobre 2022, gli altri 41mila distribuiti in 8 mesi (solo tremila in più a novembre e dicembre). E’ questo uno dei dati che emerge dall’analisi di Giuseppe Coco, ricercatore di Agenzia Umbria Ricerche, che rileva anche come Perugia abbia conquistato terreno rispetto al suo rivale principale, Ancona. "A questo proposito – rileva Coco – i numeri ci dicono che lo scalo umbro rispetto al suo più diretto competitor, e stiamo parlando evidentemente di Ancona, è riuscito ad invertire un trend negativo che andava avanti da anni. Nel 2022 lo scalo perugino ha ridotto del 175% il differenziale di passeggeri: Ancona nel 2019 era a +270 mila rispetto a Perugia; nel 2022 questa differenza si è ridotta di ben 172 mila passeggeri scendendo sotto quota 100 mila. Il San Francesco – aggiunge -, tra i 6 aeroporti che nel 2022 hanno avuto volumi di passeggeri compresi tra 300 e 800 mila, è quello che ha fatto registrare rispetto al 2019 le performance migliori: +68,4%". Poi c’è il bilancio del 2022: "Sul primo semestre – continua Coco - hanno pesato negativamente le limitazioni sanitarie ancora in essere, sia l’onda lunga della paura generata dalla pandemia. Ma si è avuto comunque un netto cambio di marcia. Nel secondo semestre invece i passeggeri (circa 233 mila) sono stati più numerosi di quelli che si sono avuti nei singoli anni precedentemente considerati, fatto salvo il 2015 e il 2017. Come detto tra luglio-ottobre – conclude Coco – emerge un incremento dei passeggeri rispetto allo stesso quadrimestre 2019 del 123%, che in valori assoluti significa +109 mila passeggeri in soli 4 mesi".

Intanto "Perugia Airlink", il servizio bus da e per l’aeroporto, modifica gli orari del servizio. Già in vigore dal 26 marzo sono consultabili sul sito web www.fsbusitalia.it. Dal 1° aprile inoltre, il servizio di navigazione per raggiungere le isole del Trasimeno sarà ancora più capillare. In particolare, la Passignano-Tuoro Navaccia-Isola Maggiore incrementa fino a 10 il numero delle corse giornaliere ed entrano in funzione le linee Passignano-Isola Maggiore, con 12 corse, Tuoro-Isola Maggiore, con 17 collegamenti, Castiglione del Lago-Isola Maggiore con 8 e San Feliciano-Isola Polvese con 10.