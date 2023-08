Il bilancio del maltempo. "Struttura fognaria non più adeguata"

CORCIANO – Disagi molti, danni pochi per fortuna. Anche se spesso non basta la manutenzione a ridosso degli eventi atmosferici estremi come quello dell’altro ieri. A fare il bilancio del maltempo di venrdì a Corciano, è il sindaco, Lorenzo Pierotti: il territorio è stato infatti tra i più colpiti, con punte di 70 millimetri di pioggia in 5 ore. "Sono cadute 3 piante – spiega –, si è allagato per mezz’ora circa il sottopasso tra Ellera zona Quasar e via Bazzucchi Unità d’Italia, le strade di via Gramsci e via Pertini si sono allagate con 30 centimetri d’acqua che ha creato qualche problema alla viabilità e infine si è staccato catrame in due punti, via settembrini e via Amendola a San Mariano. L’unico punto dove si è allagata la strada, ad Ellera in zona Gherlinda è esattamente dove i tombini erano stati puliti tutti in settimana. La verità è che tutta la rete fognaria (oltre 60 chilometri) non è adeguata ad eventi temporaleschi a cui oggi purtroppo siamo abituati. Lavoreremo per migliorare dove possibile i punti più critici ma senza l’aiuto del governo è impensabile".