Il basket fa spettacolo Lo sport in piazza Tre giorni di sfide col torneo ’Dat Master’

La pallacanestro sbarca in piazza IV Novembre per uno spettacolo di sport e socialità. Da oggi a domenica il centro storico ospiterà la prima edizione del “DAT master“, torneo di basket 3 contro 3 che entra ufficialmente a far parte dei sette tornei più importanti dell’Estathè 3x3 Italia FIP circuit. L’iniziativa, a cura dell’associazione Daniel Anton Taylor in collaborazione con la federazione italiana pallacanestro, è stata illustrata dell’assessore allo sport Clara Pastorelli e dei rappresentanti dell’associazione Dat Alessandro Becchetti (fondatore ed ex presidente), Alessio Palmerini (presidente), Claudia Antonelli, Alberto e Guido Provvidenza, Alessandro Serafini e Simone Lucarelli.

Il torneo ospiterà giocatori di caratura nazionale ed internazionale per tre giorni all’insegna dello sport e dell’inclusione, da sempre punti cardine dell’associazione DAT. L’evento non sarà caratterizzato solamente da partite di 3 contro 3 femminili e maschili, ma sarà volto all’intrattenimento del pubblico mediante musica e attività parallele come la gara delle schiacciate in programma nella serata di sabato 17 con l’esibizione dei migliori atleti del panorama cestistico. Le squadre vincitrici rappresenteranno Perugia alle finali nazionali FIP 3x3 in programma il 56 agosto a Cesenatico contendendosi il tricolore nell’ambito delle migliori 12 squadre d’Italia. L’assessore ha concluso sottolineando che saranno tre giorni di sport, divertimento, aggregazione e intrattenimento per tutti; uno spettacolo bellissimo che già oggi sta solleticando la curiosità dei cittadini, ma anche un’occasione imperdibile per fare promozione della città, animando il centro con conseguenti benefici per le attività commerciali e ricettive.