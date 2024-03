Il ’Barbetti’ resta al buio. Lite tra Notari e Comune sull’illuminazione che salta

Il black-out che ha colpito martedì sera l’impianto di illuminazione del “Pietro Barbetti” mentre era in corso la gara con l’Arezzo (vinta dai rossoblù per 2-0), ha riproposto le già note preoccupazioni sulle carenze della struttura, con impianti elettrico ed idrico in primo piano, al centro di una costante, ma non solutiva interlocuzione tra la società del presidente Sauro Notari e l’amministrazione comunale. Tutto si è risolto nel giro di una decina di minuti, comunque interminabili con lo spettro della sconfitta a tavolino. Notari ha ripreso carta e penna per scrivere al sindaco e tornare a chiedere la soluzione dei problemi non nascondendo, in caso contrario, di mettersi fin da ora alla ricerca di un impianto adeguato per disputare la fase play off in tranquillità.

"È evidente – scrive Notari al sindaco - che la situazione non è più tollerabile e gestibile; con senso di responsabilità siamo, pertanto, a richiedere un intervento immediato in relazione a quanto esposto, e che questa amministrazione, già conosce. In caso contrario ci troveremmo costretti, nostro malgrado, con mille difficoltà a reperire strutture idonee per lo svolgimento delle gare dei play off con evidenti disfunzioni logistiche, organizzative, ed economiche. Confidando in un immediato riscontro porgiamo distinti saluti".

"La gestione dell’impianto comunale – replica la civica amministrazione – in questi anni ha visto un costante interesse da parte di questa amministrazione, per un investimento annuo di circa 70-80.000 euro, ultimi in ordine di tempo gli interventi all’inizio del campionato eseguiti proprio sull’impianto elettrico, che hanno reso possibile allo stesso di funzionare regolarmente. Una domanda lecita sarebbe semmai capire perché nella serata di martedì l’impianto elettrico era allacciato non alla normale rete elettrica fornita dal servizio elettrico, bensì al generatore d’emergenza, che nell’ordinarietà avrebbe dovuto non essere in funzione, ma pronto a supportare l’attività dello stadio appunto in caso di emergenza". Stirati respinge le polemiche politiche quali "attacchi strumentali e senza fondamento nei confronti di un’amministrazione che si è sempre resa disponibile e collaborativa verso una società orgoglio della nostra città, quale è la Gubbio Calcio".