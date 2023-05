Il “balzo“ della tariffa rifiuti Cresciuta del 27% in cinque anni

Il costo della tariffa rifiuti a Terni è cresciuto del 27% in cinque anni, con un’autentica impennata tra il 2020 e il 2021, ossia con il passaggio dalla Tari alla Taric (Tariffa rifiuti corrispettiva) entrata in vigore, appunto, nel 2021. Tanto per fare un paragone, a Perugia nello stesso periodo (2018-2022) il costo della tariffa rifiuti è cresciuto del 9,9 %. E’ quanto emerge da uno studio della Uil nazionale sul costo dello smaltimento rifiuti per le famiglie nelle città capoluogo di provincia. Pur non essendo inserite tra quelle più care, Terni si segnala per il consistente balzo del 27% a fronte di un aumento medio della tariffa rifiuti in Italia del 7,7, sempre nell’arco dei cinque anni considerati. Il campione utilizzato dallo studio del Servizio lavoro, coesione e territorio del sindacato che ha elaborato i costi in 107 città capoluogo di provincia si riferisce ad una famiglia composta da quattro componenti con una casa di 80 metri quadrati e reddito Isee di 25mila euro. La singolarità ternana è che la tariffa resta ferma a 256,4 euro dal 2018 al 2020 per poi balzare, appunto con l’arrivo della Taric nel 2021, a 326,7 euro, cifra confermata anche nel 2022. E se dal 2018 al 2020 il costo della tariffa ternana risulta inferiore alla media nazionale, che oscilla tra 301 e 305 euro, con l’aumento del 2021 e 2022 la tariffa rifiuti di Terni si colloca (seppur di poco nel 2022) sopra la media nazionale, rispettivamente di 313 e 324 euro. A fronte dei 326 euro ternani a Perugia si paga nel 2022 una tariffa di 369 euro, con un incremento del 6,9% rispetto al 2021.

Ste.Cin.