Il baby-Alfiere della Repubblica. Sebastiano salvò suo padre. E Mattarella lo dichiara ’eroe’

Papà Paolo Guazzeroni non ci prova nemmeno a trattenere le lacrime nel pronunciare le parole "Alfiere della Repubblica" rivolte a suo figlio di nove anni, "è passato un anno – dice a La Nazione – ma ogni volta è così, abbia pazienza, non riesco a parlarne senza emozionarmi".

Perché Sebastiano ha già dimostrato di essere un bambino capace di cose grandi, che non smettono di accadere. Un anno fa nel mese di febbraio ha salvato la vita a suo padre correndo per due chilometri come una saetta, senza mai voltarsi indietro schivando alberi e pericoli giù per sentieri scoscesi, ha attivato i soccorsi che hanno mantenuto in vita il genitore. Da quel momento si sono accesi i riflettori: il riconoscimento che gli ha conferito il sindaco del piccolo Comune di Paciano ha portato alla ribalta tutta la vicenda, dalle cronache locali a quelle nazionali per settimane, e poi è arrivato fino al Colle Quirinale dove il presidente Sergio Mattarella ha deciso di insignire Sebastiano Guazzeroni dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica. "Non riuscivamo a crederci - spiega il papà - quando abbiamo ricevuto la telefonata dal segretario personale del Presidente che ci ha avvisato due giorni fa. Ci siamo tenuti questa emozione dentro, fino ad oggi (ieri, ndr) in cui c’è stata l’ufficialità. Pensavamo di aspettare l’ora di cena per spiegare tutto con calma a Sebastiano ma non ci siamo riusciti, ma come al solito lui ci ha stupiti, con tutta calma ci ha risposto ’Bene, andremo a Roma!’ io e sua madre invece abbiamo pianto per un’ora".

Ecco cosa accadde quel giorno: Sebastiano e il papà Paolo stavano facendo una delle consuete passeggiate sul Monte Petralvella, Paciano. Paolo all’improvviso ha una crisi epilettica, perde i sensi e cade a faccia in avanti sulle pietre. Il telefonino si frantuma e lui rimane privo di conoscenza. Il bambino si spaventa ma non si perde d’animo. Capisce che l’unica via è chiedere aiuto e allora fa l’unica cosa giusta, si mette a correre a perdifiato, cercando di ripercorrere all’indietro tutto il cammino fatto. Corre per almeno due chilometri senza mai sbagliare strada finché s imbatte in due pellegrine lungo lo stesso cammino. Loro lo aiutano, consentendo ai soccorsi di salvare Paolo. E poi racconteranno: "abbiamo visto il pompon colorato del cappellino di Sebastiano sfrecciare tra gli alberi, è stato bravo a spiegarci l’accaduto e a riportarci nel punto dove si trovava il suo papà. Eravamo terrorizzate dall’idea di non trovarlo in vita e di non sapere come evitare quella scoperta al piccolo", poi il lieto fine.