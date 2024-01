Il 2024 sarà l’anno dei cantieri Pnrr. Nel segno dell’edilizia scolastica

Il 2024 per il settore dei lavori pubblici sarà l’anno dei cantieri del Pnrr: a Città di Castello per le scuole l’intervento più grande in Umbria, quello della demolizione e ricostruzione della media Dante Alighieri, finanziato con 9 milioni 500 mila euro. Ai primi cantieri già aperti nel 2023, ne faranno seguito questo e altri, per i quali sono in corso le attività di progettazione e le procedure di affidamento da parte degli uffici del Comune. La partita si è già aperta nel segno della scuola, con i lavori di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido "Fiocco di neve" di Trestina (925 mila euro) e di realizzazione del nuovo nido Franchetti per un milione di euro circa.

Nell’ambito dell’edilizia scolastica affidate inoltre le opere di adeguamento della palestra della media di Trestina (540 mila euro). In lista anche la ristrutturazione del loggiato Gildoni e della cupola di copertura di Palazzo Bufalini, nel cuore del centro storico.

"Il 2024 sarà una sfida importante per l’amministrazione comunale e una grande opportunità per la nostra città", commenta l’assessore Riccardo Carletti, nel tracciare un bilancio dei lavori pubblici tra 2023 e 2024 con cantieri che interessano anche zona storiche della città: il chiostro e la Chiesa di San Domenico (2 milioni 350 mila euro, di cui 170 mila dal Comune) e il recupero della parte antica dell’edificio ex-sede Itis per un milione 400 mila euro. Sul versante dell’edilizia sociale, è partito il cantiere per la realizzazione di alloggi per disabili in via Cesare Battisti, così come quello della facciata della Pinacoteca comunale per 250 mila euro.

Lavori anche per la mobilità, con la progettazione del completamento del ring perimetrale delle mura cittadine, la riqualificazione dell’area di porta Santa Maria Maggiore e il collegamento al parco Le Fonti.

Inoltre il Comune lavora a un intervento di manutenzione straordinaria del percorso ciclopedonale sul Tevere. "Per la nostra macchina comunale sarà un banco di prova senza precedenti, che affronteremo insieme contando su personale con professionalità ed esperienze che ci ha garantito la possibilità di ottenere finanziamenti importanti", conclude Carletti nel ringraziare i dipendenti che saranno impegnati nell’attuazione dei progetti.