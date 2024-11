Identificato l’aggressore del ventiduenne

PERUGIA - Si stringerebbe il cerchio intorno al responsabile dell’accoltellamento ai danni di un 22enne brasiliano, aggredito e ferito lo scorso sabato sera davanti a un fast food di Pian di Massiano. Il presunto responsabile sarebbe stato riconosciuto dalle immagini delle telecamere di sicurezza della zona e identificato. Le indagini coordinate dalla Procura proseguono trovando, a quanto sembra, riscontro sull’ipotesi che l’aggressione sia avvenuta in un contesto di offese omofobe. Il 22enne sarebbe stato ferito, infatti, dopo essere intervenuto a difesa di un amico, preso di mira da un gruppo di coetanei che lo avrebbe apostrofato come insulti sul suo presunto orientamento sessuale. Il ferito è stato raggiunto, a quanto sembra, da almeno due fendenti al petto che lo hanno colpito non troppo distante dal cuore. Le ferite provocate sono state giudicate guaribili in trenta giorni dai medici del Santa Maria della Misericordia.