Iannarilli fa miracoli. Attaccanti in difficoltà

IANNARILLI 7 Tiene a galla le Fere con due belle parate, una per tempo.

MANTOVANI 6 Se la cava, di certo non brilla.

CAPUANO 5,5 Torna titolare dopo la lunga assenza, soffre il dinamismo avversario. Sfortunato nel rimpallo-gol

LUCCHESI 6 Tiene la posizione e prova, timidamente, ad affaccarsi in fase offensiva (34st SGARBI sv)

CASASOLA 5 Prestazione scialba, sovrastato dal ritmo avversario. Mai pericoloso in avanti.

DE BOER 6 Cerca di dare equilibrio alle Fere, ci riesce a tratti.

FATICANTI 6 Luci e ombre in una partita di contenimento, per un’ora non sfigura (15’ st LUPERINI 5,5)

PYYHTIA 5,5 Dovrebbe contrastare gli avversari sul piano della corsa ma non ci riesce

CARBONI 5,5 Brutto passo indietro rispetto alla bella prova offerta nel turno precedente con il Cittadella (26st FAVASULI 5,5)

PEREIRO 6 Le poche iniziative offensive della Ternana arrivano da lui nel primo tempo, con un paio di buone azioni personali (34’ st Distefano sv),

RAIMONDO 5 Guadagna qualche punizione difendendo la palla, nulla più

(15st FAVILLI 4,5 Non incide e si fa espellere quando ci sarebbe bisogno di lui)

Ste.Cin.