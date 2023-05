I volontari della Misericordia a Faenza in aiuto degli alluvionati

MAGIONE - I volontari della Misericordia di Magione ancora una volta portano supporto a persone in situazioni di difficoltà. Rispondendo alla richiesta proveniente dalla sala operativa delle Misericordie d’Italia si sono mobilitati, tra i primi in Umbria, per portare aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione nella zona di Faenza. A partire sono stati quattro volontari e un coordinatore con due mezzi: un furgone unità di supporto logistico e un fuoristrada Ranger, oltre alle idrovore. Alla prima fase di intervento, che ha riguardato soprattutto liberare strade, abitazioni, garage e locali i dall’acqua, ha fatto seguito il lavoro più complesso, rimuovere la grande quantità di fango e di materiale lasciati dal prosciugamento. "La nostra associazione – commenta il governatore della Misericordia di Magione, Fabrizio Alunni – nasce proprio con questo spirito collaborativo nelle situazioni di emergenza. Per questo siamo sempre pronti a intervenire".