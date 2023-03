I vini del Trasimeno a Verona Trasferta al “Vinitaly“ per le produzioni del lago

Il vino degli Etruschi va in “missione“ alla kermesse più famosa d’Italia. Il Consorzio di Tutela Vini Trasimeno e la Strada del Vino Trasimeno sono pronti per presentarsi al Vinitaly di Verona, la fiera di riferimento del mondo del vino. L’evento si svolgerà dal 2 al 5 aprile 2023 e ospiterà produttori, esperti del settore e winelovers da tutto il mondo. Il Consorzio di Tutela Vini Trasimeno, oltre a raccontare la sua storia e i progetti futuri, condividerà il suo stand con sette cantine, alcune alla loro prima partecipazione, mentre altre cinque aziende (quattro del consorzio, a cui si aggiunge anche una della Strada del Vino) avranno il loro stand personale. "Si tratta – sottolineano i protagonisti – di una partecipazione numericamente importante tra Consorzio di Tutela e della Strada del Vino. Attualmente le cantine che sono associate al Consorzio sono 16, mentre la Strada ne conta 22 e al Vinitaly ne vedremo in totale 12. Questo nuovo tassello, si inserisce nel percorso di crescita iniziato con Anteprima Trasimeno (tecnico) lo scorso anno da una parte, e con il Trasimeno Summer Wine Fest (enoturistico) dall’altra. Nel complesso rappresenta un’importante opportunità per far conoscere e valorizzare le produzioni e le etichette che nascono sui dolci pendii del lago Trasimeno, zona di confine tra Umbria e Toscana vocata alla coltivazione della vite sin dai tempi degli Etruschi". Le cantine del Consorzio offriranno ai visitatori la possibilità di degustare i loro vini e di apprezzarne le caratteristiche organolettiche e sensoriali, con particolare attenzione al Trasimeno Gamay, grenache che nel territorio lacustre sta regalando prodotti di qualità e con crescita costante, tanto da registrare ogni anno diversi premi in occasione dell’evento internazionale Grenache du Monde.

La Strada del Vino Trasimeno, presente in fiera in coordinamento con l’Associazione Regionale delle Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria, vuole invece invitare i visitatori del Vinitaly 2023 a scoprire la bellezza della zona del lago Trasimeno, attraverso la visita delle cantine, la degustazione dei prodotti tipici e la scoperta delle meraviglie naturali e artistiche della regione, grazie anche ad una serie di strumenti di ultima generazione che permettono di prenotare online le esperienze, adesso anche direttamente dal nuovo sito web.