GUALDO TADINO – Il fiondatore Robert Shahini e l’arciere Giacomo Pica sono i vincitori del trofeo “Andrea Cardinali“ 2023. I due tiratori hanno conquistato gli ambitissimi trofei, ulteriori allori per la magnifica Porta San Facondino, di cui sono portacolori. Porta San Benedetto, invece, ha visto trionfare i suoi giovanissimi Simone Farabi e Lorenzo Cardoni, vincitori nella categoria under 14. Le gare si sono svolte in piazza Martiri, con 55 fiondatori e 33 arcieri tra senior e under, con eliminatorie, la cena nelle taverne, le sfilate del corteo e le finali. Infine la consegna dei riconoscimenti, alla presenza del presidente Ente Giochi, Claudio Zeni, e della famiglia Cardinali. A premiare i vincitori i priori Luca Fiorucci di Porta San Facondino, Marco Pannacci di San Benedetto, Alessandro Cesaretti di San Donato e Gianluca Anzuini di San Martino, con trofei in ceramica artistica a riflesso oro e rubino realizzati dalla Ceramiche Stefano Zenobi e offerti dalla famiglia Cardinali. La piazza ha tributato un lungo applauso alla memoria di Ugo Belardi e di Vincenzo Mariani, portaioli di San Benedetto, scomparsi nelle ore precedenti la competizione.

A.C.