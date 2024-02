I vescovi preparano il Giubileo. Umbri in pellegrinaggio collettivo

ASSISI – C’è già il Giubileo 2025 al centro dell’attenzione dei vescovi umbri. Lo dimostra il Consiglio pastorale regionale delle Chiese dell’Umbria, che si è tenuto ad Assisi nella sede della Conferenza episcopale umbra (Ceu). I lavori sono stati presieduti dall’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, presidente della Ceu, e moderati dal coordinatore della Segreteria pastorale regionale della Ceu, don Giovanni Zampa, vicario episcopale per la pastorale della Diocesi di Foligno. Forte, appunto, l’attenzione al Giubileo: si terranno in Umbria alcuni eventi in preparazione e celebrativi la cui organizzazione è affidata a ciascuna commissione o area pastorale. Punto centrale il “Pellegrinaggio giubilare regionale”, unico evento che vede insieme le otto Chiese umbre a Roma, in programma il 13 settembre 2025, con diverse migliaia di pellegrini che arriveranno da tutta la regione nella Capitale.

Inoltre, in vista dell’assemblea ecclesiale regionale, la Segreteria della Ceu ha proposto al Consiglio pastorale l’organizzazione di una sorta di “Stati generali” con tutti i componenti di ciascuna Commissione della Ceu (complessivamente circa 250 membri), in calendario il 9 novembre 2024, la cui finalità è quella di preparare al meglio i lavori assembleari, oltre gli eventi giubilari da tenersi in Umbria. Si è poi affrontato il Cammino sinodale, soffermandosi sulla nuova evangelizzazione da condurre unitariamente tra le Chiese diocesane, che trova concretezza e continuità anche nel primo Convegno interregionale dei direttori degli Uffici catechistici delle Marche e dell’Umbria con le rispettive equipe e rappresentanze, in calendario dal 10 al 12 maggio 2024, a Santa Maria degli Angeli di Assisi.