I Verdena prime star all’Umbria che spacca

Primo colpo grosso per il festival “L’Umbria che spacca“ prossima a festeggiare la decima edizione, in scena in varie location del centro storico di Perugia per quattro giorni, dal 29 giugno al 2 luglio.dal 29 giugno al 2 luglio. I primi ospiti annunciati sono i Verdena, uno dei più importanti gruppi della scena musicale italiana, che saranno in concerto sabato primo luglio nel main stage dei Giardini del Frontone, con biglietti già disponibili sul sito del festival, su www.umbriachespacca.it.

I Verdena sono stati la prima grande band a suonare a “L’Umbria che spacca”, nel 2015 in un concerto indimenticabile a San Francesco al Prato.

Dopo il tour invernale nei club e il tour europeo in arrivo a primavera, in estate la musica dei Verdena farà quindi tappa anche a Perugia. L’occasione del loro ritorno al live è l’uscita nel settembre scorso di “Volevo Magia”, il nuovo disco che ha subito conquistato il cuore del pubblico che attendeva da tempo il ritorno dei Verdena.

Al nuovo disco ha fatto seguito un tour che ha registrato sold-out per quasi tutte le date e che ha portato i Verdena nei più importanti club italiani. E adesso i Verdena si preparano quindi un’estate ricca di live sui palchi dei maggiori festival italiani, dopo un’attesa lunga sette anni, in cui hanno pubblicato solamente un ep e una colonna sonora.

Altri artisti in arrivo a L’Umbria che spacca saranno annunciati prossimamente, con ancora il meglio delle proposte della scena musicale contemporanea.