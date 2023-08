I vandali imbrattano gli Antichi Lavatoi

NOCERA UMBRA – Gli antichi lavatoi del centro storico di Nocera Umbra, restaurati a seguito del terremoto del 1997, sono stati imbrattati da alcune scritte realizzate con lo spray nero. Si tratta di una bravata: la parte sporca è il lato visibile dall’ingresso dell’area e il ‘writer’ ha realizzato alcune scritte tra cui si distingue la parola ‘love’. Il fatto ha suscitato particolare scalpore in città, considerando che a quei luoghi i nocerini sono particolarmente affezionati. Proprio in virtù di questo affetto, il quartiere Borgo San Martino, ‘titolare’ degli spazi all’interno del Palio dei quartieri, ha fatto sapere di essere disposto a ripulire la struttura attraverso i propri giovani volontari. " È nelle intenzioni dell’amministrazione – spiega il sindaco Virginio Caparvi - proseguire nel percorso, già avviato, di rafforzamento del sistema di video sorveglianza. Chiaramente episodi del genere sono sintomatici di problematiche di altra natura che vanno anch’esse monitorate, ed è per questo che è stata istituita la commissione per le fragilità".