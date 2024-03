I testimoni della Resistenza: "Anni di paura e di ingiustizie"

Gina Sciarra è nata a Torgiano nel 1929 e qui è vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Gina è la madre di una ex prof, abita vicino alla nostra scuola “Gerardo Dottori”. All’epoca dei fatti che ci ha raccontato aveva 14 anni e viveva in un grande casale vicino all’attuale Parco dei Mulini, che costeggia i fiumi Tevere e Chiascio. In famiglia erano 16 persone e si dedicavano alla coltivazione del tabacco e del grano ed all’allevamento del bestiame. Tutti erano contrari al Fascismo.

Anche dopo la guerra la vita fu molto dura per lei, perché non c’erano soldi in famiglia ma si rimboccarono le maniche e fecero ripartire l’Italia. Le abbiamo domandato cosa ricordasse della primavera del 1944 quando avvenne l’operazione di rastrellamento da parte dei soldati tedeschi nelle campagne tra Torgiano e Bettona, in cui furono catturati alcuni Partigiani tra cui Pasquale Tiradossi, Erasmo Trascurati e Mario Grecchi.

La signora Gina ci ha raccontato di un suo amico di famiglia, che era entrato nel gruppo dei Partigiani del territorio, quel giorno si era salvato stando nascosto per una giornata intera tra i rovi, e di notte si era rifugiato a casa di Gina. Ci ha parlato della paura provata nel vedere il suo amico spaventato e ferito che si nascondeva dai Nazifascisti, e di quando uscì dal nascondiglio la notte seguente, per essere certo che chi lo cercava non fosse più nei paraggi. Tra le tante cose che ci ha riferito, con ricchezza di particolari, ci ha colpito molto il suo ricordo della scuola: per studiare erano necessari la tessera del partito fascista ed inoltre i libri e l’uniforme della scuola che erano molto costosi. Una maestra, visto che Gina si impegnava molto a scuola, si occupò di pagarle la tessera, permettendole di continuare a studiare.

Inoltre c’era una grande disparità tra maschi e femmine, per esempio i maschi mediamente andavano a scuola per 5 anni e le femmine soltanto per 4 anni, perché non terminavano nemmeno il percorso dell’istruzione elementare. Un altro episodio che ci ha toccato è stato il racconto di come riuscivano a produrre il sapone autonomamente, in tempi di indigenza: se moriva qualche animale ne prendevano le ossa, le facevano bollire insieme alla soda caustica così da ricavare una sostanza simile al sapone. È stato molto utile e formativo conoscere lo “stile di vita” e la cronaca di quel periodo storico, raccontato dalla voce autentica di Gina.